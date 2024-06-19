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15:00, 19 июня 2024Россия

Инфекционист дал россиянам совет по защите от некачественной магазинной еды

Инфекционист Тимаков: продукты во вздутой упаковке следует сразу выкидывать

Фото: Alexa / Pixabay

В последнее время в Москве, Казани и Нижнем Новгороде все чаще фиксируют случаи пищевого ботулизма. Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков дал россиянам несколько советов по защите от некачественной магазинной еды, пишет kp.ru.

Тимаков призвал россиян тщательно проверять купленные банки с консервами и сразу выкидывать те продукты, которые находились во вздутой упаковке. Также он посоветовал не консервировать в домашних условиях грибы, мясо, рыбу и другие продукты, которые без определённой обработки могут оказаться зараженными.

По его словам, содержащиеся в некачественных магазинных блюдах бактерии вырабатывают нейротропный яд, который затем оказывает поражающее воздействие на нервную систему.

«Яд не имеет ни вкуса, ни запаха, ни цвета, распознать его сложно. Первые симптомы болезни похожи на кишечное отравление: расстройство стула, боли в животе, рвота. Как только появляются неврологические симптомы, незамедлительно нужно обращаться к врачу», — предостерег врач.

Ранее инфекционист Евгений Шаповалов заявил, что основным источником заражения ботулизмом являются консервы. Он заметил, что бактерии могут содержаться в мясных, рыбных и овощных консервах, а также в закатанных банках с вареньем и компотом.

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      Наталья Анисеева
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