Инфекционист дал россиянам совет для защиты от ботулизма

Инфекционист Шаповалов назвал консервы главным источником заражения ботулизмом

В медицинской практике чаще всего встречается пищевая форма ботулизма, рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, педиатр СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Евгений Шаповалов. В беседе с «Лентой.ру» он дал россиянам ряд советов, которые могут помочь обезопасить себя от заболевания.

По словам специалиста, возбудителем ботулизма является бактерия Clostridium botulinum, которая синтезирует ботулотоксин. При этом выработка токсина активируется только при условии дефицита кислорода, например, когда бактерия попадает в герметичную банку.

Именно поэтому наиболее распространенным источником заражения становятся консервированные продукты, в том числе — соленые и маринованные овощи, мясные, рыбные или овощные консервы, компоты и варенье Евгений Шаповалов врач-инфекционист

Тем, кто увлекается домашней консервацией, врач посоветовал всегда тщательно стерилизовать тару. А тем, кто предпочитает покупные консервы — отказаться от покупки продукции в помятой упаковке. Шаповалов обратил внимание, что продукты из вздутых или поврежденных банок категорически нельзя употреблять в пищу.

«Также отмечу, что ботулизмом можно заразиться и от вяленой, соленой или копченой рыбы — если в процессе приготовления продукт не подвергали правильной обработке. В этом случае обезопасить себя поможет отказ от покупки рыбы с рук и правильное хранение — в холодильнике при температуре не выше 3 градусов», — поделился инфекционист.

В России, по последним данным, зафиксировано 169 случаев ботулизма в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области. Все пострадавшие заказывали продукты питания через службу доставки. Причиной отравления стал находящийся в фасоли токсин, который способен парализовать мышцы. Вспышку ботулизма в России уже назвали крупнейшей в истории.