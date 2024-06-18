Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:36, 18 июня 2024Россия

Вспышку ботулизма в России назвали крупнейшей в истории

RT: вспышку ботулизма в России назвали крупнейшей в истории

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Вспышка ботулизма в России является крупнейшей в истории, считает доктор медицинских наук Владимир Никифоров. Его слова приводит Telegram-канал RT.

По состоянию на 18 июня в четырех регионах России выявлено 169 случаев ботулизма.

Никифоров назвал вспышку заболевания беспрецедентной. Ученый рассказал, что он «всю литературу перерыл» и не нашел упоминаний о таком единовременном числе зафиксированных случаев. «Обычно это были семейные вспышки: сами законсервировали, сами поели — ну пять человек, ну десять», — пояснил он.

Материалы по теме:
В России выпустили первую партию уникального препарата. Как он может помочь остановить неизлечимую болезнь Бехтерева?
В России выпустили первую партию уникального препарата.Как он может помочь остановить неизлечимую болезнь Бехтерева?
Сегодня
Миллионы россиян живут и не знают, что они в зоне риска развития опасной болезни легких. Можно ли от нее защититься?
Миллионы россиян живут и не знают, что они в зоне риска развития опасной болезни легких.Можно ли от нее защититься?
16 июня 2024
В Японии быстро распространяется смертельная болезнь, разъедающая тело человека. Опасна ли она для россиян?
В Японии быстро распространяется смертельная болезнь, разъедающая тело человека.Опасна ли она для россиян?
23 мая 2024

Подтвержденные случаи ботулизма были выявлены в Москве, Московской и Нижегородской областях, а также в Татарстане. Причиной отравления десятков россиян стала консервированная фасоль, которая входила в состав салата.

Позже были опубликованы кадры с места хранения фасоли. На кадрах видно, что сырье хранится в незапечатанных мешках в тех же помещениях, где обедают работники предприятия. Другие продукты хранятся в бочках на открытом воздухе, в которые попадает дождевая вода.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин остановил кортеж и вышел к жителям Якутска. Как это было?

      Названы способы снизить риск развития тромбоза

      Оценена необходимость мыть сырое мясо перед готовкой

      Заболевший в Турции турист оказался заперт в госпитале из-за многомиллионного долга

      Напавших на мужчину с ножом в Подмосковье задержали в Минске

      Отток миллионеров из России снизится вдвое

      В России разработали новый аккумулятор для корабля «Орел»

      Захарова сравнила союзников США с вассалами Древнего Рима и царями-клиентами

      Чимаев опустился в рейтинге UFC после снятия с боя

      Плюс-сайз-модель Эшли Грэм в одном корсете снялась для Vogue

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше