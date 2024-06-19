Назван способ избежать вызывающего ботулизм токсина

Инфекционист Чуланов заявил, что вызывающего ботулизм токсина можно избежать

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Вызывающего ботулизм токсина можно избежать. Об этом заявил главный внештатный эксперт по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов, его слова приводит ТАСС.

Согласно заявлению Чуланова, для того, чтобы не заразиться ботулизмом, достаточно следить за сроками годности продуктов, которые проходят процесс ферментации — например, квашеной капусты и маринованных овощей. Эксперт Минздрава подчеркнул, что одним из признаков наличия в продукте вызывающего ботулизм ботулотоксина, служит вздутие упаковки.

Покупателям следует также обратить внимание на состояние покупаемых мясных продуктов, из которых главную опасность представляют колбасы и сосиски в кишке, а также мясные и рыбные консервы. Для того, чтобы избежать заражения ботулизмом из консервов, из содержимое достаточно разогреть — чтобы убить токсин, хватает десяти — пятнадцати минут.

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В России, по последним данным, зафиксировано более 160 случаев ботулизма в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области.