Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:11, 19 июня 2024Россия

Назван способ избежать вызывающего ботулизм токсина

Инфекционист Чуланов заявил, что вызывающего ботулизм токсина можно избежать
Начало событий в новости Вспышку ботулизма в России назвали крупнейшей в истории

Фото: Unsplash

Вызывающего ботулизм токсина можно избежать. Об этом заявил главный внештатный эксперт по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов, его слова приводит ТАСС.

Согласно заявлению Чуланова, для того, чтобы не заразиться ботулизмом, достаточно следить за сроками годности продуктов, которые проходят процесс ферментации — например, квашеной капусты и маринованных овощей. Эксперт Минздрава подчеркнул, что одним из признаков наличия в продукте вызывающего ботулизм ботулотоксина, служит вздутие упаковки.

Покупателям следует также обратить внимание на состояние покупаемых мясных продуктов, из которых главную опасность представляют колбасы и сосиски в кишке, а также мясные и рыбные консервы. Для того, чтобы избежать заражения ботулизмом из консервов, из содержимое достаточно разогреть — чтобы убить токсин, хватает десяти — пятнадцати минут.

Материалы по теме:
Более 150 россиян отравились салатами в четырех регионах. Число случаев ботулизма продолжает расти. Чем он опасен?
Более 150 россиян отравились салатами в четырех регионах. Число случаев ботулизма продолжает расти. Чем он опасен?
18 июня 2024
Причиной массового отравления россиян стал один ингредиент салата. Что едва не лишило их жизни?
Причиной массового отравления россиян стал один ингредиент салата. Что едва не лишило их жизни?
18 июня 2024

Ранее биолог объяснила массовые инсульты у съевших опасные салаты россиян.

В России, по последним данным, зафиксировано более 160 случаев ботулизма в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Более 500 паломников погибли в священной Мекке. В регионе установилась экстремальная жара

      Экс-премьер ПМР напомнил о решающей роли российских миротворцев в остановке конфликта

      Россияне убрали с пляжа в Казани сотни килограммов мусора

      В России резко выросла полная стоимость кредитов

      Киркоров оценил идею о введении дресс-кода для артистов

      В Киеве группа пьяных граждан разбила машину украинского военного

      Россиянам представят новый уникальный контент

      Фанаты оценили фото Кристины Асмус в купальнике фразой «теперь пацан»

      В Москве иностранец потушил свечи в православном храме и был задержан

      Новые рекорды Роналду, трудная победа Португалии и неудачный дебют Грузии: как прошел пятый день Евро-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше