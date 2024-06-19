Биолог объяснила массовые инсульты у съевших опасные салаты россиян

Биолог Баранова: ботулизм приблизил инсульт у предрасположенных к нему людей

Массовые инсульты у тех, у кого диагностировали ботулизм после употребления салата из сервиса доставки, произошли у россиян, которые были изначально предрасположены к такому заболеванию, однако инфекция усугубила ситуацию. Об этом, объясняя инсульты, рассказала доктор биологических наук Анча Баранова в Telegram-канале.

У заболевших, по ее словам, случился ишемический инсульт — он происходит, когда мозг человека недостаточно снабжается кислородом. У некоторых людей изначально есть предрасположенность к такому инсульту, так как у них, например, часто происходит остановка дыхания во сне.

«Сейчас происходит отложенная диагностика. Они, может быть, салат поели три дня назад, за это время они поспали, у них развилась дыхательная недостаточность. И это сочетание — предсуществующие факторы и плюс еще ботулинический токсин — привело к тому, что у этих людей происходят инсульты», — объяснила биолог.

Газета «Известия» со ссылкой на источники 18 июня сообщала, что в Московской области у съевших опасные салаты людей массово начали происходить инсульты. В подмосковных больницах, по предварительной информации, восемь человек из числа отравившихся подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, у троих из них диагностировали инсульт.

В России, по последним данным, зафиксировано 169 случаев ботулизма в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области. Все пострадавшие заказывали продукты питания через службу доставки. Причиной отравления стал находящийся в фасоли токсин, который способен парализовать мышцы. Вспышку ботулизма в России уже назвали крупнейшей в истории.