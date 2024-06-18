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16:56, 18 июня 2024Россия

У съевших опасные салаты россиян массово начали происходить инсульты

Под Москвой у троих человек произошли инсульты из-за опасного салата

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Московской области у съевших опасные салаты людей массово начали происходить инсульты. Об этом сообщает Telegram-канал «Известий» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, в подмосковных больницах восемь человек из числа отравившихся подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. В том числе речь идет о троих россиянах, у которых выявили инсульт.

Также собеседник канала подтвердил данные регионального Минздрава, согласно которым всего в регионе были госпитализированы 20 человек. Диагноз «ботулизм» подтвердился у всех поступивших в стационары, подчеркнул он.

18 июня число случаев ботулизма в России, вызванных употреблением салатов из доставки, достигло 169. Ботулизм диагностировали у жителей Москвы, Московской и Нижегородской областей, а также Татарстана. Позже появилась информация, что причиной отравления россиян стал другой ингредиент из салатов — консервированная фасоль.

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      Алан Босиков
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