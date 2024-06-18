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18:14, 18 июня 2024Россия

Условия хранения предположительно попавшей в салат с ботулотоксином фасоли сняли на видео

Опубликовано видео с места хранения фасоли из салата, вызвавшего отравление

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Условия хранения фасоли из салата, который мог вызвать ботулизм, оказались антисанитарными. Видео на складе, где хранилась фасоль, сняли журналисты РЕН ТВ, кадры опубликованы в Telegram-канале издания.

На выложенных кадрах видно, что сухая фасоль, которая, предположительно, попала в салат, оказавшийся зараженным ботулотоксином, хранится в незапечатанных мешках в тех же помещениях, где работники производства принимают пищу. Некоторые продукты — как, например, соленые огурцы — хранятся в бочках на открытом воздухе. Журналист Игорь Капориков стал свидетелем того, что в бочки попадает дождевая вода.

Один из сотрудников предприятия заявил журналисту, что все продукты отправляются заказчикам свежими и не хранятся на складе.

Ботулизмом в России заболели уже более 150 человек. Больше всего заболевших в Москве, там их более 120, еще 20 заболевших в Подмосковье, по 14 — в Нижнем Новгороде и Казани.

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      Марк Леонов
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