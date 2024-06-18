Число попавших в больницу с предварительным диагнозом ботулизм в Подмосковье выросло

Минздрав Подмосковья: предварительно выявлено 20 случаев заражения ботулизмом

В больницах Московской области 20 человек находятся с предварительным диагнозом «ботулизм». О росте случаев заражения сообщает Минздрав Подмосковья, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в Московской области шесть человек попали в медицинские учреждения с симптомами ботулизма. Все пострадавшие ели лобио или суши, заказанные в службе доставки или купленные в супермаркете.

«На данный момент в медучреждениях, подведомственных Минздраву МО, находятся 20 человек с предварительным диагнозом "ботулизм". Из них 12 — в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент ситуация находится на контроле областного министерства, все медучреждения полностью обеспечены противоботулинической сывороткой, добавили в пресс-службе.

В России растет число заболевших ботулизмом. Больше всего заразившихся в Москве. Заболевшие также зарегистрированы в Нижегородской области и Татарстане. У большинства россиян диагноз подтвержден лабораторно. Роспотребнадзор приостановил продажу готовых салатов двух производителей.