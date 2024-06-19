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17:01, 19 июня 2024Россия

Под Москвой мужчины в спецовках службы доставки толпой избили прохожего и попали на видео

В Люберцах мужчины в спецовках службы доставки толпой избили прохожего

В подмосковных Люберцах доставщики толпой избили прохожего. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах россиянин пытается отбиться от четверых преследующих его мужчин, трое из которых одеты в спецодежду службы доставки продуктов. Они оттесняют соперника на тротуар и наваливаются сверху. В этот момент на помощь мужчине приходит прохожий, после чего участники конфликта расходятся.

По словам очевидцев, горожанин заступился за девушку, к которой приставали на улице. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Москве более сотни рабочих подрались на стройке. На распространившихся видео очевидцев из соседних домов видны десятки строителей возле возводимого здания, слышны крики «Аллаху Акбар!».

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      Алан Босиков
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