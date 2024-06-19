Ким Чен Ын заявил о новом этапе отношений с Россией

Ким Чен Ын: отношения России и КНДР вступили в новый период расцвета

Отношения между Россией и Северной Кореей вступают в новый период расцвета. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в начале переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Отношения между Россией и КНДР вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений», — отметил северокорейский лидер.

Он подчеркнул свою уверенность в том, что «пламенная дружба Москвы и Пхеньяна будет монолитом укрепляться».

Ким Чен Ын также обратил внимание на то, что простые жители Пхеньяна встречали Путина «с энтузиазмом». По его мнению, это является «наглядным примером уровня отношений двух стран».

Ранее Владимир Путин рассказал, что подготовлен новый фундаментальный документ о сотрудничестве России с Северной Кореей, который определит отношения двух государств на несколько лет вперед.