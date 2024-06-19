Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:23, 19 июня 2024Мир

Путин рассказал о новом документе с Северной Кореей

Путин: подготовлен новый документ о сотрудничестве России с Северной Кореей

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Подготовлен новый фундаментальный документ о сотрудничестве России с Северной Кореей, который определит отношения двух государств на несколько лет вперед. Об этом рассказал президент Владимир Путин во время визита в Пхеньян, его слова передает ТАСС.

«В результате вашего визита в Россию в прошлом году наши страны выстроили межгосударственные связи, определяющие текущий статус сотрудничества. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу», — отметил Путин, начиная переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Российский лидер подчеркнул, что в прошлом году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений.

Ранее Владимир Путин прибыл с государственным визитом в столицу КНДР Пхеньян. Его лично встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Это первый визит Путина в КНДР с 2000 года, он продлится два дня.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Боец ВСУ захотел стать гражданином России. За какие заслуги ему готовятся выдать паспорт?

      Россиянин домогался 10-летней школьницы в лифте и получил семь лет колонии

      Ким Чен Ын заявил о новом этапе отношений с Россией

      В Белгородской области объявили ракетную опасность

      Российские атомные подлодки провели пуски крылатых ракет в Баренцевом море

      Москвичам пообещали погоду холоднее нормы

      Мужчины и женщины перечислили самые захватывающие сексуальные опыты

      Россиянин поздравил дочь с рождением ребенка и ограбил ее на миллион рублей

      Муж заболевшей ботулизмом россиянки рассказал об отравлении

      Путин рассказал о новом документе с Северной Кореей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше