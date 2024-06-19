Путин рассказал о новом документе с Северной Кореей

Путин: подготовлен новый документ о сотрудничестве России с Северной Кореей

Подготовлен новый фундаментальный документ о сотрудничестве России с Северной Кореей, который определит отношения двух государств на несколько лет вперед. Об этом рассказал президент Владимир Путин во время визита в Пхеньян, его слова передает ТАСС.

«В результате вашего визита в Россию в прошлом году наши страны выстроили межгосударственные связи, определяющие текущий статус сотрудничества. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу», — отметил Путин, начиная переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Российский лидер подчеркнул, что в прошлом году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений.

Ранее Владимир Путин прибыл с государственным визитом в столицу КНДР Пхеньян. Его лично встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Это первый визит Путина в КНДР с 2000 года, он продлится два дня.