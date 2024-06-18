Ким Чен Ын лично встретил прибывшего в КНДР Путина

Ким Чен Ын встретил прибывшего в КНДР с госвизитом Путина

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в столицу КНДР Пхеньян. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram.

По данным РИА Новости, российского президента встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Отмечается, что почти дойдя до машин кортежа, лидеры стран приостановились и оживленно поговорили друг с другом несколько минут.

Это первый визит Путина в КНДР с 2000 года, он продлится два дня.

Ожидается, что лидеры стран проведут переговоры. Кроме того, Путин посетит ряд достопримечательностей КНДР, включая монумент «Освобождение», спортивный комплекс «Чеюкквон» и храм Святой Живоначальной Троицы, являющийся единственным православным храмом Северной Кореи.

В свою очередь, в НАТО отреагировали на визит Путина в Северную Корею. По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, визит российского лидера в Пхеньян подчеркивает «глобальный характер» международной безопасности, а также важность поддержания хороших отношений с Азией для Североатлантического альянса.