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08:16, 19 июня 2024Мир

Ким Чен Ын заявил о поддержке России в конфликте на Украине

Ким Чен Ын: Северная Корея выражает поддержку России в конфликте на Украине

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея выражает поддержку России в конфликте на Украине и отмечает особенно высокую роль Москвы в поддержании баланса сил во всем мире. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын перед началом переговоров, передает ТАСС.

«Правительство Корейской Народной Демократической Республики (...) выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности», — отметил северокорейский лидер.

Ранее в столице КНДР Пхеньяне началась церемония официальной встречи Путина и Ким Чен Ына. Церемония проходит на площади Ким Ир Сена. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что трибуны украшены флагами и портретами лидеров двух стран.

После совместного фотографирования в государственной резиденции «Кымсусан» Пуин и Ким Чен Ын приступили к переговорам.

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      Максим Габриелян
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