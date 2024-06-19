Церемония встречи Путина и Ким Чен Ына началась

Церемония официальной встречи Путина и Ким Чен Ына началась в Пхеньяне

В столице КНДР Пхеньяне началась церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония проходит на площади Ким Ир Сена. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что трибуны украшены флагами и портретами лидеров двух стран. Также на площади выстроился караул.

После совместного фотографирования в государственной резиденции «Кымсусан» состоятся переговоры.

Правительственный самолет Ил-96-300 с Владимиром Путиным на борту совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна вечером 18 июня. Российского лидера лично встретил Ким Чен Ын. По пути до кортежа лидеры стран приостановились и оживленно поговорили друг с другом несколько минут.