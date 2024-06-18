Путин прибыл в Пхеньян. Как на Западе отреагировали на визит российского лидера в Северную Корею?

Путин и Ким Чен Ын уступили друг другу место в президентском лимузине в Пхеньяне

Президент России Владимир Путин прибыл в Северную Корею. Правительственный самолет Ил-96-300 совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна вечером 18 июня.

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично встретил гостя. По пути до кортежа лидеры стран приостановились и оживленно поговорили друг с другом несколько минут.

После этого произошла небольшая заминка — главы государств решили уступить друг другу место в президентском лимузине Aurus российского лидера. Подойдя к машине, они несколько раз жестами пригласили друг друга сесть в салон. В итоге Путин сел справа, а Ким Чен Ын, улыбаясь, занял левое место. Лидеры уехали из аэропорта на одном автомобиле.

Это первый визит Путина в КНДР с 2000 года, он продлится два дня. Переговоры российской и северокорейской делегации должны начаться 19 июня в 06:30 по московскому времени, а в 08:00 состоится встреча на высшем уровне. По ее итогам предполагается подписание совместных двусторонних документов.

На Западе озаботились поездкой Путина в КНДР

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что углубление связей РФ и Северной Кореи должно беспокоить всех, кто заинтересован в сохранении мира на Корейском полуострове. Таким образом она прокомментировала визит президента России Владимира Путина в КНДР. До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби также отмечал, что Соединенные Штаты обеспокоены углублением отношений двух стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила представителю Вашингтона. По ее мнению, действительно всех на самом деле беспокоит состояние президента США Джо Байдена. «Как физическое, учитывая, что он руководит ядерной державой и зависает все чаще, так и финансовое — из-за криминального характера его появления, связанного с украинскими коррупционными аферами», — указала дипломат.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также прокомментировал зарубежную поездку Путина. Он считает, что посещение российским лидером Пхеньяна подчеркивает необходимость развития «не регионального, а глобального характера» международной безопасности. «Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами: Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией», — объяснил он.

Россия и КНДР запланировали подписать договор о стратегическом партнерстве

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о планах Москвы и Пхеньяна заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По его словам, целью укрепления партнерства станет обеспечение стабильности и поддержание безопасности в Северо-Восточной Азии. После этого Путин распорядился подготовить для подписи соответствующий документ.

Российский лидер в преддверии своего визита в Пхеньян написал статью для северокорейской газеты «Нодон синмун» «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». В материале глава государства порассуждал о взаимодействии и сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном, указал на попытки США навязать странам свою политическую волю и подчеркнул необходимость противостояния неоколониальной диктатуре. Также Путин отметил, что Москва высоко ценит поддержку Северной Кореи в проведении специальной военной операции на Украине, солидарность по ключевым международным вопросам и готовность отстаивать общие взгляды в ООН.