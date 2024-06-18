Путин написал статью для северокорейской газеты в преддверии визита в КНДР. О чем рассказал президент?

Путин в преддверии визита в КНДР написал статью, опубликованную в «Нодон синмун»

Северокорейская газета Rodong Sinmun («Нодон синмун») опубликовала статью президента России Владимира Путина «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». Публикация появилась в преддверии визита российского лидера в КНДР.

В материале глава государства порассуждал о взаимодействии и сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном, указал на попытки США навязать странам свою политическую волю и подчеркнул необходимость противостояния неоколониальной диктатуре.

Российский лидер прилетит в КНДР поздно вечером 18 июня. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что, вся программа начинается 19 июня. Сначала состоится церемония официальной встречи, затем пройдут переговоры между делегациями. По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын выступят перед СМИ.

Путин высказался о поддержке КНДР в проведении СВО

Путин отметил, что Москва высоко ценит поддержку Северной Кореи в проведении специальной военной операции на Украине, солидарность по ключевым международным вопросам и готовность отстаивать общие взгляды в ООН.

Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учете интересов друг друга Владимир Путин президент России

Ранее российский политолог Сергей Марков допустил, что визит президента России Владимира Путина в КНДР связан с северокорейскими вооружениями и рабочими-строителями из этой страны. По его словам, в Северной Корее есть миллионы снарядов, которые страна может поставить России. Кроме того, он предположил, что граждане страны могут стать добровольцами «на фронт».

Путин обвинил США в стремлении к неоколониальной диктатуре

Путин заявил, что США стремятся навязать миру так называемый порядок, основанный на правилах, что по сути является глобальной неоколониальной диктатурой с двойными стандартами.

Страны, которые не согласны с таким подходом и проводят независимую политику, сталкиваются со все более жестким внешним давлением. Руководство США рассматривает такое естественное и законное стремление к самостоятельности и независимости как угрозу своему доминированию в мире Владимир Путин президент России

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби отметил, что США обеспокоены углублением отношений России и КНДР. По его мнению, взаимодействие между Москвой и Пхеньяном «повлияет на безопасность на Корейском полуострове».

Путин заявил, что США ставят целью нанести стратегическое поражение России

Путин заявил, что США и их сателлиты открыто ставят целью нанесение стратегического поражения России.

Там делают все для затягивания конфликта на Украине, который сами спровоцировали, поддержав и организовав события на Майдане в Киеве в 2014 году, а затем войну в Донбассе, подчеркнул он.

При этом все эти годы они раз за разом отвергали все наши попытки мирного урегулирования ситуации. Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем, самым сложным вопросам. Вновь говорил об этом недавно — в ходе встречи с российскими дипломатами в Москве Владимир Путин президент России

Ранее Путин на встрече с руководством МИД РФ сказал, что Москва готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные условия. Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Кроме того, республика должна оставить идею вступления в НАТО. Одним из принципиальных требований Кремля президент назвал нейтральный и безъядерный статус Украины.

Попытки изолировать Россию провалились

Путин подчеркнул, что противники продолжают снабжать Украину оружием, деньгами и разведывательными данными, позволяют и подталкивают к использованию этих вооружений для нанесения ударов по российской территории.

Кроме того, Запад пытается измотать экономику все новыми санкциями, спровоцировать рост социально-политической напряженности внутри страны. Однако все их попытки не увенчались успехом.

Но как бы они ни старались, все их попытки сдержать, изолировать Россию провалились. Мы продолжаем уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, инфраструктуру, науку, образование, культуру Владимир Путин президент России

Он подчеркнул, что КНДР, несмотря на «многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США», продолжают столь же эффективно отстаивать свои интересы.

Глава государства также напомнил, что руководство Северной Кореи во главе с Ким Чен Ыном неоднократно изъявляло желание решить миром все разногласия, однако Вашингтон, отказываясь от предыдущих договоренностей, выдвигает новые, все более жесткие и заведомо неприемлемые требования.

Россия и КНДР будут развивать альтернативные механизмы торговли и расчетов

Путин заявил, что Москва готова к тесному взаимодействию с Пхеньяном, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными.

Для этого будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчетов, совместно противостоять нелегитимным односторонним ограничениям. И одновременно — выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии Владимир Путин президент России

Глава государства пообещал развивать гуманитарное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, в том числе студенческие обмены, культурные и образовательные программы, туристические поезду.

Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями странам удастся вывести двусторонние отношения на более высокий уровень, способствовать укреплению суверенитета и развитию торгово-экономических взаимоотношений.

Ранее Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ предложил создать новую систему безопасности в Евразии без присутствия внешних сил.

Российский лидер указал, что будущая архитектура безопасности открыта для всех стран, которые готовы принять участи в ее формировании. Он заявил, что Европе следует находиться в хороших отношениях с Москвой, если она хочет оставаться одним из самостоятельных центров развития.

