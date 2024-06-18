Путин назвал цель США и их сателлитов в отношении России

Путин: США и их сателлиты ставят целью нанесение стратегического поражения РФ

Президент России Владимир Путин в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун» назвал цель США и их сателлитов. Текст опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что на Западе открыто ставят целью нанесение стратегического поражения России. Там делают все для затягивания конфликта на Украине, который сами спровоцировали, поддержав и организовав события на Майдане в Киеве в 2014 году, а затем войну в Донбассе, подчеркнул он.

«При этом все эти годы они раз за разом отвергали все наши попытки мирного урегулирования ситуации», — добавил Путин.

Северокорейская газета Rodong Sinmun («Нодон синмун») опубликовала статью президента России Владимира Путина «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». Публикация появилась в преддверии визита российского лидера в КНДР.

