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00:14, 18 июня 2024Мир

В КНДР опубликовали статью Путина

Газета КНДР Rodong Sinmun опубликовала статью Путина о дружбе Москвы и Пхеньяна
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Global Look Press

Северокорейская газета Rodong Sinmun («Нодон синмун») опубликовала статью президента России Владимира Путина «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». Статья также выложена на сайте Кремля.

Публикация появилась в преддверии визита российского лидера в КНДР. В ней российский лидер рассказал о дружбе Москвы и Пхеньяна.

Путин посетит КНДР с государственным визитом 18 июня.

12 июня Ким Чен Ын направил Путину телеграмму, в которой поздравил с Днем России. В телеграмме Ким Чен Ын написал, что дальнейшее укрепление отношений Пхеньяна и Москвы будет обеспечивать глобальный мир и безопасность, истинную международную справедливость, а также стимулировать процесс построения сильного государства в обеих странах.

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      Марина Совина
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