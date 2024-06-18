В КНДР опубликовали статью Путина

Газета КНДР Rodong Sinmun опубликовала статью Путина о дружбе Москвы и Пхеньяна

Северокорейская газета Rodong Sinmun («Нодон синмун») опубликовала статью президента России Владимира Путина «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». Статья также выложена на сайте Кремля.

Публикация появилась в преддверии визита российского лидера в КНДР. В ней российский лидер рассказал о дружбе Москвы и Пхеньяна.

Путин посетит КНДР с государственным визитом 18 июня.

12 июня Ким Чен Ын направил Путину телеграмму, в которой поздравил с Днем России. В телеграмме Ким Чен Ын написал, что дальнейшее укрепление отношений Пхеньяна и Москвы будет обеспечивать глобальный мир и безопасность, истинную международную справедливость, а также стимулировать процесс построения сильного государства в обеих странах.