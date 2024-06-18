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00:38, 18 июня 2024Россия

Путин заявил о провале планов Запада сдержать Россию

Путин заявил, что попытки Запада сдержать Россию провалились
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что все попытки Запада сдержать и изолировать Россию провалились. Об этом он написал в статье для газеты «Нодон синмун» «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года», опубликованной на сайте Кремля.

Путин заявил о провале планов Запада сдержать Россию и отметил, что страны не смогли их реализовать, «как бы они ни старались».

«Мы продолжаем уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, инфраструктуру, науку, образование, культуру», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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