Путин заявил, что попытки Запада сдержать Россию провалились

Президент России Владимир Путин заявил, что все попытки Запада сдержать и изолировать Россию провалились. Об этом он написал в статье для газеты «Нодон синмун» «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года», опубликованной на сайте Кремля.

Путин заявил о провале планов Запада сдержать Россию и отметил, что страны не смогли их реализовать, «как бы они ни старались».

«Мы продолжаем уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, инфраструктуру, науку, образование, культуру», — подчеркнул он.