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00:22, 18 июня 2024Россия

Путин назвал Северную Корею готовым противостоять Западу единомышленником

Путин: КНДР остается единомышленником России, готовым противостоять Западу
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Северная Корея остается единомышленников России, готовым противостоять Западу. Таковой КНДР назвал в статье для газеты «Нодон синмун» российский президент Владимир Путин. Текст опубликован на официальном сайте Кремля.

«Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка», — заявил глава государства.

Северокорейская газета Rodong Sinmun («Нодон синмун») опубликовала статью президента России Владимира Путина «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». Публикация появилась в преддверии визита российского лидера в КНДР.

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