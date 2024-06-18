Путин назвал Северную Корею готовым противостоять Западу единомышленником

Путин: КНДР остается единомышленником России, готовым противостоять Западу

Северная Корея остается единомышленников России, готовым противостоять Западу. Таковой КНДР назвал в статье для газеты «Нодон синмун» российский президент Владимир Путин. Текст опубликован на официальном сайте Кремля.

«Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка», — заявил глава государства.

Северокорейская газета Rodong Sinmun («Нодон синмун») опубликовала статью президента России Владимира Путина «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». Публикация появилась в преддверии визита российского лидера в КНДР.

