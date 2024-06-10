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12:46, 10 июня 2024Россия

В России связали визит Путина в Северную Корею со снарядами и добровольцами

Политолог Марков связал визит Путина в КНДР со снарядами и рабочими-строителями
СюжетСанкции против России:

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Визит президента России Владимира Путина в Корейскую народную демократическую республику (КНДР) связан с северокорейскими снарядами и рабочими-строителями из этой страны. Так визит Путина объяснил российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Как заявил Марков, в Северной Корее есть миллионы снарядов, которые страна может поставить России. Кроме того, он предположил, что граждане страны могут стать добровольцами «на фронт».

В свою очередь, по мнению Маркова, Россия может поставить в КНДР продовольствие и технологии. «[Визит в] КНДР — выход России из санкций против КНДР. (...) Российское продовольствие в Корею. И технологии ракет, чтобы корейские ракеты доставали до США гарантированно», — порассуждал политолог.

Ранее в российском МИД заявили, что подготовка к визитам президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам уже находится в активной фазе.

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      Марк Леонов
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