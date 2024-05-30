В МИД России заявили о подготовке к поездкам Путина в Северную Корею и Вьетнам

МИД России: подготовка визитов Путина в КНДР и Вьетнам находится в активной фазе

Подготовка к визитам президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам находится в активной фазе. Об этом сообщает МИД России, передает РИА Новости.

«Подготовка визитов президента Путина в КНДР и Вьетнам находится в продвинутой стадии», — сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.

24 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин воспользуется приглашением Пхеньяна об официальном визите в КНДР, поездка находится в подготовке у соответствующих ведомств.

15 мая президент России прилетел в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом. Визит прошел в два этапа: 16 мая Путин был в Пекине, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином, а 17 мая российский лидер посетил Харбин.