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10:00, 30 мая 2024Мир

В МИД России заявили о подготовке к поездкам Путина в Северную Корею и Вьетнам

МИД России: подготовка визитов Путина в КНДР и Вьетнам находится в активной фазе

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Подготовка к визитам президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам находится в активной фазе. Об этом сообщает МИД России, передает РИА Новости.

«Подготовка визитов президента Путина в КНДР и Вьетнам находится в продвинутой стадии», — сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.

24 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин воспользуется приглашением Пхеньяна об официальном визите в КНДР, поездка находится в подготовке у соответствующих ведомств.

15 мая президент России прилетел в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом. Визит прошел в два этапа: 16 мая Путин был в Пекине, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином, а 17 мая российский лидер посетил Харбин.

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      Дарья Устьянцева
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