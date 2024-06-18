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00:35, 18 июня 2024Мир

Путин рассказал о попытках КНДР решить разногласия с США

Путин: США выдвигают все более жесткие требования к КНДР для решения разногласий

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что власти КНДР много раз пытались мирно решить разногласия с США, но они явно не были в этом заинтересованы. Об этом он рассказал в статье «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года» для газеты «Нодон синмун», текст которой опубликован на сайте Кремля.

«Руководство страны во главе с товарищем Ким Чен Ыном неоднократно изъявляло желание решать миром все имеющиеся разногласия», — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что Вашингтон постоянно выдвигает все более жесткие и заведомо неприемлемые для Пхеньяна требования. Путин также выразил восхищение способностью КНДР отстаивать свои интересы в течение долгого времени, несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США.

Ранее российский президент рассказал об активном развитии многопланового партнерства с Северной Кореей.

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      Марина Совина
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