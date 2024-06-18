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00:21, 18 июня 2024Россия

Путин рассказал о развитии партнерства с КНДР

Путин рассказал об активном развитии многопланового партнерства России и КНДР

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что страна активно развивает многоплановое партнерство с КНДР. Об этом он рассказал в статье «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года» для газеты «Нодон синмун», текст которой опубликован на сайте Кремля.

«Сегодня, как и прежде, Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика активно развивают многоплановое партнерство», — отметил российский лидер.

По его словам, Северная Корея солидарна с Россией по ключевым международным вопросам, а также готова отстаивать общие приоритеты и взгляды в ООН и противостоять стремлению западных государств помешать становлению многополярного миропорядка.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби рассказал, что в США обеспокоены углублением отношений России и КНДР.

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      Марина Совина
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