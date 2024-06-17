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22:46, 17 июня 2024Мир

В США выразили обеспокоенность углублением отношений России и КНДР

Кирби: в США обеспокоены углублением отношений России и КНДР

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

В США обеспокоены углублением отношений России и КНДР, заявил кординатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Fox News.

Таким образом он прокомментировал предстоящий визит президента России Владимира Путина в Северную Корею

«Нас не беспокоит эта поездка. Нас беспокоит углубление отношений между этими двумя странами не только из-за последствий для украинского народа... Но и из-за того, что там может быть некоторая взаимность, которая повлияет на безопасность на Корейском полуострове», — сказал он.

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Российский лидер прилетит в КНДР поздно вечером 18 июня. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что, вся программа начинается 19 июня. Сначала состоится церемония официальной встречи, затем пройдут переговоры между делегациями. По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын выступят перед СМИ.

Ушаков добавил, что планируется встреча лидеров России и КНДР в формате «тет-а-тет» во время прогулки по парку в резиденции Ким Чен Ына, а также за чаем. Помимо этого, запланированы торжественный концерт и ужин.

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      Сергей Грехов
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