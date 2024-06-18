Путин пообещал совместно с КНДР развивать неподконтрольные Западу механизмы расчетов

Путин: РФ с КНДР будут развивать неподконтрольные Западу механизмы расчетов

Президент России Владимир Путин в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун» (Rodong Sinmun) пообещал, что Москва и Пхеньян будут развивать неподконтрольные Западу механизмы расчетов. Текст опубликован на официальном сайте Кремля.

«Будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчетов, совместно противостоять нелегитимным односторонним ограничениям», — подчеркнул глава государства.

Северокорейская газета «Нодон синмун» опубликовала статью президента России Владимира Путина «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». Публикация появилась в преддверии визита российского лидера в КНДР.

