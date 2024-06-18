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20:30, 18 июня 2024Мир

Путин прибыл в Северную Корею с официальным визитом

Flightradar24: самолет Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна

Фото: Globallookpress.com

Правительственный самолет Ил-96-300 президента России Владимира Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна около 2:22 по местному времени (20:22 по московскому). Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала мониторинга воздушных судов Flightradar24.

Переговоры российской и северокорейской делегации должны начаться 19 июня в 06:30 по мск, а в 08:00 состоится встреча Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По ее итогу предполагается подписание совместных двусторонних документов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что визит Путина в Пхеньян подчеркивает «глобальный характер» международной безопасности, а также важность поддержания хороших отношений с Азией для Североатлантического альянса.

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      Дмитрий Сотак
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