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10:08, 19 июня 2024Интернет и СМИ

Россиянам представят новый уникальный контент

«Одноклассники» резко увеличили объем оригинального контента

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

«Одноклассники» в 1,5 раза увеличат количество качественного контента про популярные увлечения россиян уже к концу лета. Пользователей соцсети ждут новые уникальные эпизоды различных шоу, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе «ОК».

Среди премьер летнего сезона в этом году — хобби-шоу «На рыбалку с женой», «Удачи на даче» и «Говорим спорту ОК». Отмечается, что программа о рыбалке, ведущим которой выступит шоумен Дмитрий Колчин, будет интересна не только мужчинам, но и женщинам, которые смогут благодаря познавательным роликам учиться навыкам рыболовства.

В шоу «Удачи на даче» ведущая Екатерина Скулкина вместе с дизайнерами, мастерами, садовниками и ремонтной бригадой будут преображать дачи зрителей за ограниченный и доступный бюджет. «Говорим спорту ОК» научит пользователей правильно тренироваться и покажет упражнения на разные группы мышц.

Кроме того, на платформе этим летом выйдет второй сезон кулинарного шоу «Готовим на даче» с шеф-поваром Александром Бельковичем, где он делится рецептами простых блюд, которые сумеет повторить каждый.

На сегодняшний день проекты «ОК», стартовавшие на платформе в прошлом году, собрали порядка 1 миллиарда просмотров. Основными интересами пользователей соцсети стали кулинария, дизайн, ремонт, садоводство и hand-made. Также популярны тематики об авто, путешествиях, моде, питомцах и рыбалке.

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      Анастасия Алимпиева
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