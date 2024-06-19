Россиянам представят новый уникальный контент

«Одноклассники» резко увеличили объем оригинального контента

«Одноклассники» в 1,5 раза увеличат количество качественного контента про популярные увлечения россиян уже к концу лета. Пользователей соцсети ждут новые уникальные эпизоды различных шоу, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе «ОК».

Среди премьер летнего сезона в этом году — хобби-шоу «На рыбалку с женой», «Удачи на даче» и «Говорим спорту ОК». Отмечается, что программа о рыбалке, ведущим которой выступит шоумен Дмитрий Колчин, будет интересна не только мужчинам, но и женщинам, которые смогут благодаря познавательным роликам учиться навыкам рыболовства.

В шоу «Удачи на даче» ведущая Екатерина Скулкина вместе с дизайнерами, мастерами, садовниками и ремонтной бригадой будут преображать дачи зрителей за ограниченный и доступный бюджет. «Говорим спорту ОК» научит пользователей правильно тренироваться и покажет упражнения на разные группы мышц.

Кроме того, на платформе этим летом выйдет второй сезон кулинарного шоу «Готовим на даче» с шеф-поваром Александром Бельковичем, где он делится рецептами простых блюд, которые сумеет повторить каждый.

На сегодняшний день проекты «ОК», стартовавшие на платформе в прошлом году, собрали порядка 1 миллиарда просмотров. Основными интересами пользователей соцсети стали кулинария, дизайн, ремонт, садоводство и hand-made. Также популярны тематики об авто, путешествиях, моде, питомцах и рыбалке.