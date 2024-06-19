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15:30, 19 июня 2024Мир

Лидер партии Ле Пен Барделла поддержал отправку оружия Украине

Лидер французского «Нацобъединения» Барделла поддержал отправку оружия Киеву

Фото: Lionel Urman / Globallookpress.com

Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла поддержал отправку Украине оружия, которое не способно привести к эскалации конфликта. Слова политика передает Bloomberg.

«Я хочу, чтобы Украина имела боеприпасы и оборудование, необходимые ей, чтобы выстоять. Но моя красная линия не изменится: никакого оружия [для Киева], которое может иметь последствия», — отметил однопартиец Марин Ле Пен.

Глава «Нацобъединения» добавил, что его красной линией также является втягивание Франции в военный конфликт с Россией и соучастие в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что «Национальное объединение» в преддверии выборов удалило со своего сайта призыв углубить дипломатические отношения с Россией.

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      Елизавета Мытарева
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