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13:22, 19 июня 2024Из жизни

Медсестра узнала о беременности во время внезапных родов в туалете фастфуд-ресторана

Медсестра из США неожиданно для себя родила ребенка в туалете фастфуд-ресторана

Фото: Aditya Romansa / Unsplash

В США женщина неожиданно для себя родила ребенка в туалете ресторана. Об этом сообщает Daily Mirror.

Приходящая медсестра Бреонни Джексон в апреле 2024 года отправилась в фастфуд-ресторан, чтобы купить ланч для пациента. Сделав заказ, она внезапно ощутила сильные спазмы в животе. Джексон бросилась в туалет, думая, что у нее диарея. Увидев кровь, она запаниковала и позвонила мужу, который работал в медицинском центре неподалеку.

Джамарц Джексон сразу же отправился к жене. Он оставался с ней на связи все время, пока ехал к ресторану. Джексон рассказал, что сначала слышал в трубке тяжелое дыхание жены, а затем она страшно закричала и сказала «о Господи». После этого женщина сообщила мужу, что только что родила ребенка. Джексон спросил ее, мальчик это или девочка. Оказалось, что у пары родилась дочь. После женщина сама вызвала скорую помощь. При этом сотрудники ресторана узнали об экстренных родах лишь после прибытия парамедиков.

Чета Джексонов была удивлена и очень счастлива рождению дочери, потому что всего за год до этого они потеряли девятимесячного сына в автомобильной аварии. Джексон не подозревала о скором рождении ребенка. Впоследствии выяснилось, что у нее была скрытая беременность и симптомы зачатия были неочевидными.

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Ранее сообщалось, что в США женщина родила ребенка в туалете и попыталась смыть его в унитаз при свидетелях. Она пыталась убедить полицейских, что является родственницей знаменитого баскетболиста Майкла Джордана и актера Дензела Вашингтона, но была арестована.

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