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03:35, 19 июня 2024Из жизни

Модель с двумя вагинами рассказала о повседневных проблемах

Фото: @anjachristoffersen

Женщина из Австралии, родившаяся с персистирующей клоакой, поделилась проблемами, с которыми ей приходится сталкиваться в повседневной жизни. Об особенностях своего организма она рассказала изданию Daily Mail.

25-летняя модель Аня Кристофферсен появилась на свет с патологией, из-за которой ее мочевыделительный, генитальный и пищеварительный каналы сходятся в одном отверстии в тазу. Еще в младенчестве девушке провели операцию для разделения трех этих трактов посредством стом — искусственно сформированных отверстий для выведения экскрементов из внутренних органов. Сейчас у Кристофферсен две вагины и две матки, но нет ануса.

За свою жизнь девушке пришлось перенести 25 операций. Она часто сталкивается с инфекциями мочевыводящих путей и болеет пневмонией. Кроме того, Крисофферсен страдает недержанием мочи и кала, поскольку в ее организме нет мышц, обеспечивающих задержку экскрементов.

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Крисофферсен рассказала, что с годовалого возраста ей стали ставить клизмы. «Иначе мой кишечник можно было бы сравнить с краном, который либо постоянно течет, либо находится в закупоренном состоянии. Однако даже с такими промывками в моей повседневной жизни случались неприятные инциденты», — отметила она.

Персистирующая клоака — редкая патология, которая встречается у одной девушки из 50 тысяч. Причина появления этой аномалии не установлена до сих пор. Обычно клоаку диагностируют по факту рождения ребенка, но Кристофферсен повезло: ее особенность заметили во время УЗИ.

Ранее сообщалось, что британская порномодель, которая родилась с двумя вагинами, рассказала об отношениях с новыми возлюбленными. Она встречается с двумя бойфрендами одновременно и из-за особенности своего организма не считает это изменой.

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      Юлия Юткина
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