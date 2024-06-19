Москвич вырвал шпица из рук хозяйки и швырнул его об асфальт

Mash: мужчина в московском ЖК вырвал шпица у хозяйки и швырнул его об асфальт

Мужчина в московском жилищном комплексе (ЖК) «Матч-Поинт» вырвал шпица из рук хозяйки, выволок его за забор и швырнул об асфальт. Действия горожанина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленных кадрах видно, как россиянин ссорится с женщиной и хватает ее питомца. После издевательств над животным мужчина разбивает телефон жительницы столицы.

По данным Mash, живодером оказался 48-летний бизнесмен. Он трудится в строительной сфере и не переваривает собачников. Они, по его мнению, мешают жить остальным.

Шпица после нападения вылечили. Его хозяйка написала заявление в полицию. Мучителя в Москве не оказалось, он уехал в Симферополь.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области россиянин забил пытавшегося отравить его собаку соседа.