Москвич вырвал шпица из рук хозяйки и швырнул его об асфальт

Мужчина в московском жилищном комплексе (ЖК) «Матч-Поинт» вырвал шпица из рук хозяйки, выволок его за забор и швырнул об асфальт. Действия горожанина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
На представленных кадрах видно, как россиянин ссорится с женщиной и хватает ее питомца. После издевательств над животным мужчина разбивает телефон жительницы столицы.
По данным Mash, живодером оказался 48-летний бизнесмен. Он трудится в строительной сфере и не переваривает собачников. Они, по его мнению, мешают жить остальным.
Шпица после нападения вылечили. Его хозяйка написала заявление в полицию. Мучителя в Москве не оказалось, он уехал в Симферополь.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области россиянин забил пытавшегося отравить его собаку соседа.