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23:32, 19 июня 2024Бывший СССР

На Украине будут платить за доносы на дезертиров

Павлюк: Рада планирует ввести платное доносительство на дезертиров

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

На Украине планируют принять закон, позволяющий доносить на дезертиров за вознаграждение. Об этом заявил заместитель председателя правоохранительного комитета Рады Максим Павлюк, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Мы все понимаем, что в рамках уголовных производств или оперативно-розыскной деятельности можно привлекать тех или иных лиц и как-то поощрять», — сказал Павлюк.

Он отметил, что в случае принятия закона он будет действовать исключительно на военнослужащих.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз заявила, что демобилизация на Украине возможна при сохранении темпов мобилизации в ближайшие месяцы.

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      Евгений Силаев
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