На Украине будут платить за доносы на дезертиров

На Украине планируют принять закон, позволяющий доносить на дезертиров за вознаграждение. Об этом заявил заместитель председателя правоохранительного комитета Рады Максим Павлюк, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
«Мы все понимаем, что в рамках уголовных производств или оперативно-розыскной деятельности можно привлекать тех или иных лиц и как-то поощрять», — сказал Павлюк.
Он отметил, что в случае принятия закона он будет действовать исключительно на военнослужащих.
Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз заявила, что демобилизация на Украине возможна при сохранении темпов мобилизации в ближайшие месяцы.