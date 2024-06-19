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18:57, 19 июня 2024Бывший СССР

В Раде назвали условие демобилизации

Депутат Рады Фриз: демобилизация возможна при сохранении темпов мобилизации

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Демобилизация на Украине возможна при сохранении темпов мобилизации в ближайшие месяцы. Об этом заявила член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в интервью Espreso.

Фриз прокомментировала возможное появление в Раде законопроекта о демобилизации. По ее словам, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Министерство обороны страны дали обязательство отслеживать динамику мобилизации в первые три месяца после вступления в силу нового закона.

«Если [мобилизация] будет иметь такую же положительную характеристику, как за май и июнь, тогда в октябре должен быть подан соответственно разработанный законопроект», — заявила депутат. Она назвала желательным вступление в силу закона о демобилизации в декабре.

Ранее депутат Рады Роман Костенко сообщил, что в Генштабе ВСУ довольны темпами мобилизации в стране.

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      Юрий Леонов
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