В Раде назвали условие демобилизации

Депутат Рады Фриз: демобилизация возможна при сохранении темпов мобилизации

Демобилизация на Украине возможна при сохранении темпов мобилизации в ближайшие месяцы. Об этом заявила член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в интервью Espreso.

Фриз прокомментировала возможное появление в Раде законопроекта о демобилизации. По ее словам, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Министерство обороны страны дали обязательство отслеживать динамику мобилизации в первые три месяца после вступления в силу нового закона.

«Если [мобилизация] будет иметь такую же положительную характеристику, как за май и июнь, тогда в октябре должен быть подан соответственно разработанный законопроект», — заявила депутат. Она назвала желательным вступление в силу закона о демобилизации в декабре.

Ранее депутат Рады Роман Костенко сообщил, что в Генштабе ВСУ довольны темпами мобилизации в стране.