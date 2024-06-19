На Украине попросили НАТО о приглашении в альянс

Киев рассчитывает на приглашение Украины в НАТО после саммита в Вашингтоне

Киев рассчитывает получить приглашение в НАТО после саммита альянса, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в социальной сети X.

«Сегодня, и это очевидно, мы не требуем членства. Мы предлагаем направить четкое приглашение крупному государству с самой сильной армией в регионе присоединиться к альянсу после войны», — написал он.

Подоляк подчеркнул, что Североатлантический альянс должен не только направить приглашение Украине, но и начать инвестировать в укрепление страны.

Ранее Белый дом пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вашингтоне.