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18:23, 19 июня 2024Мир

Белый дом пригласил Зеленского на саммит НАТО

Карпентер: США ждут Зеленского на саммите НАТО в Вашингтоне с 9 по 11 июля

Фото: Michael Buholzer / Reuters

США ждут украинского лидера Владимира Зеленского на саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Об этом заявил директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер, передает РИА Новости.

«Мы надеемся, что Зеленский приедет и проведет саммит с главами стран НАТО», — сказал Карпентер.

Ранее посол США при НАТО Джулиан Смит отметила, что на предстоящем вашингтонском саммите страны альянса обсудят перспективы членства Украины в нем, но до приглашения Киева в НАТО не дойдет. Она назвала такой сценарий малореальным.

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      Лина Пивоварова
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