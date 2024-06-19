Город на Украине остался без электричества

Часть жителей украинского города Сумы осталась без электричества

В Сумской области Украины произошло отключение света. Об этом сообщает компания «Сумыоблэнерго» в Telegram.

Без света из-за аварийной ситуации осталась часть жителей города Сумы. У скольких граждан отсутствует электричество, не уточняется. На место были направлены специалисты для проведения восстановительных работ.

«Вскоре ситуация будет урегулирована и распределение электроэнергии будет продолжено по графикам почасовых отключений», — говорится в заявлении «Сумыоблэнерго».

Ранее в Минэнерго Украины сообщили о повреждении энергообъекта в одном из центральных регионов страны в ночь на 19 июня. Отмечалось, что в результате удара по нему повреждения получило оборудование.

Также в среду стало известно об ударах Российской армии по военным объектам во Львове. Они были нанесены по северной окраине города, по зданию, использовавшемуся украинскими солдатами как место дислокации, а также по району Львовской ТЭЦ-2.