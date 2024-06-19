На Украине сообщили о повреждении энергообъекта в центральном регионе

В Минэнерго Украины сообщили о повреждении энергообъекта в центральном регионе

На Украине в ночь на 19 июня был нанесен удар по энергообъекту в одной из центральных областей страны. Об этом сообщило Министерство энергетики республики в Telegram.

В каком именно регионе находится объект, не уточняется. В ведомстве рассказали, что повреждения получило оборудование. На место были направлены экстренные службы.

Также стало известно о повреждении воздушных линий и электрооборудования во Львовской области. В результате, по информации Минэнерго Украины, были обесточены 285 точек учета.

Утром 19 июня в пророссийском подполье сообщили об ударе российских военных по военным объектам во Львове. В городе в ночь на среду раздались три взрыва, в том числе в здании, которое солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали в качестве места дислокации.

Позднее во Львове также заявили о повреждении Государственного научно-исследовательского института (НИИ) ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Информацию об этом подтвердил глава города Андрей Садовый.