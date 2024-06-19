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11:00, 19 июня 2024Бывший СССР

Во Львове рассказали о повреждении НИИ в результате атаки дронов

Мэр Львова Садовый: в результате атаки дронов поврежден НИИ

Фото: Leo Correa / AP

В результате ночной массированной атаки дронов во Львове был поврежден Государственный научно-исследовательский институт (НИИ) ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Об этом в Telegram рассказал мэр города Андрей Садовый.

«Фиксируем еще одно разрушение в результате ночной атаки дронов. Научно-исследовательский институт во Львове», — заявил чиновник.

На сайте учреждения отмечается, что сотрудники НИИ занимаются созданием системы токсикологического контроля ветеринарных лекарственных препаратов и разрабатывают контрольные меры по национальной программе мониторинга токсичных отходов в сырье, продуктах животного происхождения, кормах и кормовых добавках.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ночные удары по Львову 19 июня наносились по военным объектам. По его словам, всего в городе прозвучало три взрыва.

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      Глеб Палехов
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