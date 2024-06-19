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20:51, 19 июня 2024Экономика

Назван простой способ борьбы с пустоцветами на огурцах

«БелНовости»: для борьбы с пустоцветами на огурцах нужно прищипнуть стебель

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Для борьбы с пустоцветами на огурцах нужно прищипнуть главный стебель. После этого он пустит боковые отростки, которые дадут «женские» цветы, сообщают эксперты портала «БелНовости».

Отмечается, что «мужские» цветы, или пустоцветы, в основном появляются в первые несколько дней цветения. В течение двух недель ситуация должна стабилизироваться, после чего «женских» цветов появится значительно больше.

Также можно провести внекорневую подкормку растворами, улучшающими цветение и образования завязей. Для изготовления такого средства потребуется развести пять граммов борной кислоты в 10 литрах воды. Чтобы кислота лучше растворилась, предварительно ее можно смешать со стаканом горячей воды. Посадки нужно обработать со всех сторон в утренние часы.

Вечером следует провести подкормку с использованием калийных добавок. Для этого необходимо смешать 20 граммов монофосфата калия с 10 литрами воды.

Ранее дачникам посоветовали использовать одуванчики в борьбе с вредителями на участке.

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      Александра Качан
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