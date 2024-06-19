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14:22, 19 июня 2024Экономика

Названа причина «мегаливней» в Москве

Метеоролог Вильфанд объяснил надвигающиеся на Москву «мегаливни» давлением

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Июнь 2024 года станет самым дождливым за весь период наблюдений, рассказал «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Эти «мегаливни», по его словам, объясняются особенностями перемещения воздушных масс при нормальном давлении.

Июнь 2024 года стал самым дождливым с 1879 года

«Сейчас происходит перемещение воздушных масс с юго-запада, давление при этом близко к норме. Поступает очень теплый и очень влажный воздух. Если бы был антициклон, мы наблюдали бы жаркую и сухую погоду, но сумма факторов: перенос с юго-запада и и нормальное давление дают неустойчивость в атмосфере», — объяснил Вильфанд.

В период солнцестояния, как сказал метеоролог, солнечные лучи прогревают подстилающую поверхность, и насыщенный влагой теплый воздух начинает подниматься наверх, где происходит конденсация.

«Идет быстрое облакообразование, верхняя граница облаков на 10-12 километрах покрывается ледяной шапкой, возникают интенсивнейшие ливни, грозы, шквалистые усиления ветра, — предупредил собеседник «Ленты.ру». — На настоящий момент в Москве выпало 167 миллиметров осадков при норме 77. То есть, уже больше двух норм».

Резкие колебания погоды стали новой нормой

Вильфанд напомнил, что климатические характеристики считаются за последние 30 лет. На данный момент нормой считаются средние показатели в период с 1991 по 2020 год. То есть, необычно дождливый июнь нельзя считать признаком изменения климата — это краткопериодные колебания, происходящие на фоне общего климатического тренда.

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«Если говорить о климате, то среднее годовое количество осадков не меняется. Температура повышается, и количество осадков — нет. Но происходит перераспределение. Все чаще возникают интенсивные осадки и длительные периоды сухой погоды. Мы все чаще сталкиваемся с изменчивостью, вариабельностью. Это значит, что экстремальных событий становится больше, нормы — меньше, но "в среднем по больнице" все как обычно», — заключил метеоролог.

Ранее, 17 июня, в Москве выпало 59 процентов месячной нормы осадков. Максимум непогоды в этот день был зафиксирован на западе и юго-западе города (41,2 и 45,6 миллиметра дождя соответственно).

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      Наталия Белова
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