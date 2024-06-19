Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:30, 19 июня 2024Забота о себе

Названы главные симптомы опасных проблем с щитовидной железой

Врач Фатеева назвала скачки веса и отеки симптомами болезней щитовидной железы

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

От здоровья щитовидной железы зависит общее самочувствие человека, его настроение и психическое здоровье, рассказала эндокринолог Анастасия Фатеева. В комментарии «Ленте.ру» врач назвала главные симптомы, которые сигнализируют об опасных проблемах с этим органом.

По словам доктора, о заболеваниях щитовидной железы могут сигнализировать резкий набор или снижение веса, отеки (особенно под глазами и на лице, лодыжках), выпадение волос, сухость кожи, ломкость ногтей, нарушение сна, апатия или повышение тревожности, бессонница, нарушение работы ЖКТ.

«Увеличение области шеи, першение при глотании, чувство распирания шеи, увеличение глазной щели и периодическое повышение температуры также должны заставить сразу же обращаться к врачу», — сказала Фатеева.

Самым распространенным заболеванием щитовидной железы является гипотиреоз, добавила врач. Доктор объяснила, что оно возникает, когда не вырабатывается достаточное количество гормонов щитовидной железы.

Одна из причин развития гипотиреоза — дефицит йода, который и производит гормоны. Такой проблемой страдают десятки миллионов человек в мире

Анастасия Фатееваэндокринолог
Материалы по теме:
«Все болезни — из-за матки» Как врачи перестали считать женщину «грязной» и научились понимать ее тело
«Все болезни — из-за матки»Как врачи перестали считать женщину «грязной» и научились понимать ее тело
10 июля 2022
«А что же гормоны?» Как вера в ПМС изменила отношение к женщинам во всем мире
«А что же гормоны?»Как вера в ПМС изменила отношение к женщинам во всем мире
14 июля 2019

Ранее эндокринолог Мария Барская рассказала о симптомах болезней щитовидной железы у детей. Так, например, гипотиреоз приводит к задержке умственного и физического развития, нарушению обмена веществ и процессов терморегуляции.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Более 500 паломников погибли в священной Мекке. В регионе установилась экстремальная жара

      Захарова назвала истеричной реакцию Запада на визит Путина в КНДР

      Назван способ избежать вызывающего ботулизм токсина

      Звезда КВН раскрыл свой заработок

      Россиянам представят новый уникальный контент

      После атаки ВСУ на российские нефтехранилища возбуждено дело о теракте

      Массовая драка с участниками СВО произошла в Перми. Дебоширов усмиряли бойцы ОМОН

      В Молдавии рассказали о нехватке людей для переговоров с ЕС об интеграции

      Москвичам назвали время перерыва в дождях

      Россияне убрали с пляжа в Казани сотни килограммов мусора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше