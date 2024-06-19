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19:23, 19 июня 2024Забота о себе

Названы вызываемые некачественной магазинной едой заболевания

Иммунолог Крючков: некачественная магазинная еда грозит токсикоинфекцией

Фото: Fábio Alves / Unsplash

Несмотря на то, что в России растет число госпитализированных с подозрением на ботулизм после покупки некачественной еды, это заболевание — не самое распространенное из тех, которые может вызывать магазинная еда. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Одним из таких заболеваний Крючков назвал токсикоинфекцию. «В этом случае человек потребляет пищу, содержащую эндотоксины микроорганизмов (например, кишечной палочки), основным патогенетическим фактором здесь выступают токсины, которые выделяют этот микроорганизм. Конечно, это заболевание менее тяжелое в сравнении с ботулизмом, но наиболее распространенное», — рассказал Крючков.

Он добавил, что еда из магазина при недостаточной обработке грозит кишечной инфекцией — кишечной палочкой, сальмонеллезом, дизентерией, ротавирусом. По словам Крючкова, и токсикоинфекция, и кишечная инфекция сопровождаются очевидными симптомами, среди которых диарея, рвота, слабость, температура, спазмы, боли в животе.

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Он напомнил, что наличие или отсутствие таких инфекций определяют условия хранения продукции — не только обработка, но и соблюдение температурного режима. В особенной группе риска находятся беременные, дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями, у которых риски и последствия после перенесенных токсикоинфекций и кишечных инфекций выше. «Это состояние может спровоцировать обезвоживание организма, а значит, нужно использовать сорбенты и обеспечивать достаточное количество жидкости в организме. И надо помнить, что от кишечных инфекций и ротавируса тоже умирают, просто это происходит гораздо реже», — констатировал Крючков.

Ранее педиатр, инфекционист Евгений Тимаков дал россиянам несколько советов по защите от некачественной магазинной еды. Тимаков призвал россиян тщательно проверять купленные банки с консервами и сразу выкидывать продукты, которые находились во вздутой упаковке.

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      Александра Лисица
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