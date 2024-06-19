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09:22, 19 июня 2024Экономика

«Макдоналдс» отказался от нейросетей из-за постоянных ошибок

«Макдоналдс» прекратил испытывать ИИ после жалоб клиентов на постоянные ошибки

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Сеть ресторанов «Макдоналдс» откажется от использования системы искусственного интеллекта (ИИ) для формирования заказов из-за постоянных жалоб клиентов на ошибки. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает телеканал SkyNews.

Разработанную компанией нейросеть испытывали с 2021 года. Она должна была обрабатывать голосовые заказы и формировать выдачу. Однако в последние месяцы в соцсетях появляются ролики, где выдача не имеет никакого отношения к запросу.

Например, в одном из случаев ИИ решил украсить мороженое беконом, в другом к заказу было добавлено куриных наггетсов на 211 долларов (почти 20 тысяч рублей). Популярность получил ролик, где девушка пытается заказать мороженое и бутылку воды, но получает несколько порций мороженого, кетчуп и сливочное масло.

От технологии откажутся к концу июля, договор на ее использование продлевать не будут. В руководстве сети ресторанов пояснили, что партнерство с IBM прекращается после тщательного анализа ситуации, система прекратит работу во всех точках. Впрочем, в компании предположили, что однажды нейросети смогут быть полезны в их бизнесе.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с помощью искусственного интеллекта (ИИ) начнут оценивать эффективность расходования средств.

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      Платон Щукин
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