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13:34, 11 июня 2024Экономика

В российском регионе решили использовать при госзакупках искусственный интеллект

Глава ЯНАО поручил пользоваться ИИ при госзакупках на сумму более 50 тыс. руб.

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) начнут оценивать эффективность расходования средств с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Ura.ru.

Согласно распоряжению главы региона Дмитрия Артюхова, ИИ будет применяться при планировании бюджета региона и позволит муниципалитетам более точно определять цены при закупках, стоимость которых превышает 50 тысяч рублей. В материалах уточняется, что соответствующие технологии позволят автоматизировать «процесс поиска референтных цен на товары из открытых источников», что приведет к рациональному использованию средств и снижению издержек.

Ранее в Минфине РФ допустили, что при формировании прогнозов, а также базовых вариантов бюджета можно будет использовать ИИ, корректируя в дальнейшем работу алгоритмов.

Тем временем власти страдающей от инфляции Турции решили использовать искусственный интеллект для экономии. Благодаря применению соответствующих технологий планируется повысить эффективность внутреннего и внешнего аудита, а также ликвидировать неэффективные расходы без снижения качества и скорости предоставления услуг.

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      Дмитрий Воронин
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