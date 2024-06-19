Полковник высказался о сроках появления F-16 Украине

Полковник Литовкин: F-16 нескоро появятся на Украине

Американские истребители F-16 могут еще не скоро появиться на Украине, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он объяснил, что для этого необходимо подготовить аэродромы, которые постоянно становятся мишенями российских военных, а также обучить персонал.

«Должны быть созданы аэродромы с командирскими вышками, радиолокационными станциями. Также нужны технико-эксплуатационные станции, где происходит обслуживание самолета перед вылетом и после. Там должны работать специалисты, которые знают военно-технический английский язык, потому что все инструкции, все чертежи, пометки к запчастям сделаны на английском», — объяснил Литовкин.

Таких специалистов, по его словам, необходимо порядка 40-50 человек. И их, как и летчиков, необходимо обучить.

Но важнее всего, как подчеркнул полковник, именно аэродромы, которые регулярно подвергаются атакам российских военных.

«Уже уничтожены многие аэродромы, возможно, в их числе те, которые должны были принять F-16, — считает военный. — Если же разместить истребители на территориях Польши или Румынии, то они станут целями для наших ракет. Так что условия для поставок на Украине появятся нескоро».

Ранее депутат Верховной Рады Александра Устинова заявила, что США намеренно задерживают обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16. По ее словам, это стало политическим вопросом.