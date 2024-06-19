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06:31, 19 июня 2024Бывший СССР

Полковник высказался о сроках появления F-16 Украине

Полковник Литовкин: F-16 нескоро появятся на Украине

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Американские истребители F-16 могут еще не скоро появиться на Украине, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он объяснил, что для этого необходимо подготовить аэродромы, которые постоянно становятся мишенями российских военных, а также обучить персонал.

«Должны быть созданы аэродромы с командирскими вышками, радиолокационными станциями. Также нужны технико-эксплуатационные станции, где происходит обслуживание самолета перед вылетом и после. Там должны работать специалисты, которые знают военно-технический английский язык, потому что все инструкции, все чертежи, пометки к запчастям сделаны на английском», — объяснил Литовкин.

Таких специалистов, по его словам, необходимо порядка 40-50 человек. И их, как и летчиков, необходимо обучить.

Но важнее всего, как подчеркнул полковник, именно аэродромы, которые регулярно подвергаются атакам российских военных.

«Уже уничтожены многие аэродромы, возможно, в их числе те, которые должны были принять F-16, — считает военный. — Если же разместить истребители на территориях Польши или Румынии, то они станут целями для наших ракет. Так что условия для поставок на Украине появятся нескоро».

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