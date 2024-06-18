Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:04, 18 июня 2024Бывший СССР

Украина обвинила США в намеренной задержке обучения пилотов F-16

Депутат Рады Устинова обвинила США в намеренной задержке обучения пилотов F-16

Фото: Bart Biesemans / Reuters

США намеренно задерживают обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16. Об этом заявила депутат Верховной Рады Александра Устинова, передает газета The Times.

Она обвинила Вашингтон в принятии «политического решения». По ее словам, причиной задержки обучения пилотов могли стать опасения Соединенных Штатов, что большое число истребителей США на Украине Москва воспримет как интеграцию Киева в НАТО.

«Это полностью политический вопрос», — подчеркнула Устинова.

Материалы по теме:
Украина просит у Запада истребители F-16. Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
Украина просит у Запада истребители F-16.Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
14 февраля 2023
От «Стингера» к Patriot: какие системы ПВО Запад передал Украине?
От «Стингера» к Patriot:какие системы ПВО Запад передал Украине?
2 марта 2023

Ранее стало известно о нежелании стран Запада готовить слишком много украинских пилотов на F-16 до передачи Киеву самолетов. По мнению чиновников Пентагона, без воздушных судов для тренировок это станет напрасной тратой энергии.

В США также отметили, что подготовка украинских пилотов на F-16 оставляет желать лучшего. Как рассказали американские чиновники, обучение управлению истребителями проходят всего около десяти человек, так как критерием при отборе было знание технического английского языка.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Разгром Украины, сенсационное поражение Бельгии, травма Мбаппе и буйство англичан: как прошел четвертый день Евро-2024

      Украина обвинила США в намеренной задержке обучения пилотов F-16

      Мбаппе пошутил после перелома носа

      Неоднократно судимый российский актер признался в разбое. Его называют организатором убийства столичного предпринимателя

      России предсказали избыток политологов и журналистов

      На Украине высмеяли заявления США о подготовке пилотов F-16

      Появились подробности об атакованных дронами резервуарах с нефтью в Азове

      В России 13 человек пострадали в массовом ДТП с грузовиками на федеральной трассе

      37-летняя москвичка попыталась снять селфи и выпала из окна 16-го этажа

      46-летняя Летиция Каста посетила выставку в откровенном наряде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше