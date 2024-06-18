Украина обвинила США в намеренной задержке обучения пилотов F-16

Депутат Рады Устинова обвинила США в намеренной задержке обучения пилотов F-16

США намеренно задерживают обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16. Об этом заявила депутат Верховной Рады Александра Устинова, передает газета The Times.

Она обвинила Вашингтон в принятии «политического решения». По ее словам, причиной задержки обучения пилотов могли стать опасения Соединенных Штатов, что большое число истребителей США на Украине Москва воспримет как интеграцию Киева в НАТО.

«Это полностью политический вопрос», — подчеркнула Устинова.

Ранее стало известно о нежелании стран Запада готовить слишком много украинских пилотов на F-16 до передачи Киеву самолетов. По мнению чиновников Пентагона, без воздушных судов для тренировок это станет напрасной тратой энергии.

В США также отметили, что подготовка украинских пилотов на F-16 оставляет желать лучшего. Как рассказали американские чиновники, обучение управлению истребителями проходят всего около десяти человек, так как критерием при отборе было знание технического английского языка.