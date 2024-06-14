В США заявили о нежелании Запада готовить слишком много украинских пилотов

Politico: страны Запада не хотят готовить слишком много украинских пилотов

Страны Запада не хотят готовить слишком много украинских пилотов до того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат достаточное количество истребителей. Об этом сообщает Politico cо ссылкой на чиновников Пентагона

«Если у вас нет самолета, на котором можно продолжать тренировки, это своего рода напрасная трата энергии», — отметил один из источников газеты.

По данным газеты, западные чиновники работают над тем, чтобы количество заканчивающих обучение пилотов и обслуживающего персонала совпадало с числом поставляемых Украине истребителей.

Ранее издание Defense News (DN) со ссылкой на американских чиновников отметило, что подготовка украинских пилотов для истребителей F-16 оставляет желать лучшего, а число проходящих обучение летчиков невелико.