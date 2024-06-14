В США признали проблемы с подготовкой украинских пилотов F-16

DN: подготовка украинских пилотов для F-16 оставляет желать лучшего

Подготовка украинских пилотов для истребителей F-16 оставляет желать лучшего, а число проходящих обучение летчиков невелико. Об этом сообщило издание Defense News (DN) со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что одним из критериев отбора пилотов для обучение является знание технического английского языка. Из-за этого работать с F-16 может ограниченное число летчиков.

По словам собеседников издания, в данный момент подготовку проходит около десятка человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США обязаны поставить Украине «эскадрильи истребителей» в рамках соглашения о безопасности. Речь идет в том числе и о F-16.