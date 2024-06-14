Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:48, 14 июня 2024Бывший СССР

В США признали проблемы с подготовкой украинских пилотов F-16

DN: подготовка украинских пилотов для F-16 оставляет желать лучшего

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Подготовка украинских пилотов для истребителей F-16 оставляет желать лучшего, а число проходящих обучение летчиков невелико. Об этом сообщило издание Defense News (DN) со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что одним из критериев отбора пилотов для обучение является знание технического английского языка. Из-за этого работать с F-16 может ограниченное число летчиков.

По словам собеседников издания, в данный момент подготовку проходит около десятка человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США обязаны поставить Украине «эскадрильи истребителей» в рамках соглашения о безопасности. Речь идет в том числе и о F-16.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Coca-Cola снова регистрирует свои товарные знаки в России. Вернется ли американская газировка на рынок?

      В Москве выпало более месячной нормы осадков за день

      В российском регионе школьный автобус с детьми попал в ДТП

      «Дом дракона» продлили на третий сезон

      Девушка услышала странные звуки за дверью и обнаружила необычное зрелище

      Россияне бросились скупать один вид запчастей для машин

      Заведено дело после избиения 15-летней россиянки группой подростков

      Минздрав предложил считать онкологию профзаболеванием

      Учительницу средней школы обвинили в изнасиловании 14-летнего ученика

      Подполье помогло российской армии уничтожить колонну ВСУ под Херсоном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше