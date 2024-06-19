Обвинивший коллег в «геноциде русских» хирург заявил о травле

Обвинивший коллег в «геноциде русских» костромской хирург заявил о травле

Хирург из Костромы Антон Казанцев, обвинивший коллег в «геноциде русских», заявил о травле. В частности, после публикации его ролика о проблемах с медицинскими кадрами в Костромской областной клинической больнице, в соцсетях обнародовали информацию о зарплате врача и судимости 10-летней давности. Последнее обвинение Казанцев прокомментировал на странице в соцсети «ВКонтакте».

«[Главврач Костромской областной больницы Владимир] Храмов и администрация города [Костромы] начали стрельбу из всей артиллерии», — написал Казанцев.

Информация о судимости хирурга по статье о покушении на оборот сильнодействующих веществ появилась в региональном СМИ, на это обратил внимание Telegram-канал «Кровавая барыня». Казанцев подтвердил, что десять лет назад, будучи «мастером спорта и трижды чемпионом России по пауэрлифтингу», купил допинг.

«Все в курсе, что спорт больших достижений, к сожалению. не всегда обходится без анаболических стероидов», — написал Казанцев. Он уточнил, что без труда приобрел эти препараты в интернете, но затем решил не принимать и продать также через интернет. Стероиды за 1,5 тысячи рублей приобрел сотрудник госнаркоконтроля. В итоге Казанцев заплатил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того, в местных пабликах появлялись зарплатные листы, предположительно, заведующего отделением сосудистой хирургии Костромской областной клинической больницы Казанцева. «Казанцев ежемесячно зарабатывал в больнице в среднем 700 тысяч рублей, а некоторые месяцы до миллиона, — написал автор поста. — Как понял из разговоров персонала, хирург почти перестал заниматься бесплатными операциями и делал их только на хозрасчете».

20 июня в Костроме состоится круглый стол, на котором Казанцев планирует ответить на все вопросы, возникшие у общественности, представителей больницы и власти.

В ролике, после которого произошел скандал, Казанцев обвинил коллег в «геноциде русских» и заявил, что работавшие в медучреждении врачи уехали в Москву из-за низких зарплат, а на смену им пришли только окончившие учебу студенты-иностранцы, которые «своими попытками оперировать людей стали делать их инвалидами и просто убивать». По его словам, он информировал о происходящем администрацию больницы, но реакции не последовало. Затем Казанцев уволился.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в комментарии «Ленте.ру» согласился со словами хирурга из Костромы о нехватке персонала. В качестве меры, которая могла бы помочь в решении проблемы дефицита кадров, депутат назвал возвращение обязательного распределения для выпускников медвузов, учившихся за счет бюджета.